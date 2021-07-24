РИАМО - 24 июл. Граждане России стали реже на 19% использовать банковские карты, в которых предлагают кешбэк, пишет газета «Известия».

Между тем, по данным «Сравни.ру», интерес к пластиковым картам увеличился на 16%. Теперь россияне при выборе банковских карт уделяют внимание длительности грейс-периода и стоимости обслуживания. При этом общий объем начисленного кешбэка в начале 2021 года вырос с 20 до 600%.

Менеджер по кредитным продуктам финансового маркетплейса «Сравни.ру» Владимир Сляднев рассказал, что интерес к программам лояльности в целом мог снизиться на фоне пандемии Covid-19. Он добавил, что актуальность кешбэка по программам развлечений и путешествия заметно снизилась.

Директор по развитию розничного бизнеса СКБ-банка Анна Волкова сообщила, что пандемия, дистанционная работа, глобальная перестройка экономики снизили трансакционную активность по картам. Клиенты больше снимали наличных или тратили накопленный кешбэк.