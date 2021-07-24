РИАМО - 24 июл. Педиатры Видновской районной клинической больницы Людмила Кузьмина и Дарья Нефедова, а анестезиолог-реаниматолог Видновского перинатального центра Павел Тюнин стали обладателями сертификатов на льготное приобретение жилья по программе губернатора Подмосковья «Социальная ипотека». Об этом сообщает пресс-служба администрации Ленинского округа.

«Благодаря этой программе и другим мерам поддержки, действующим в Подмосковье, мы имеем возможность привлекать наиболее квалифицированные кадры для работы в наших учреждениях социальной сферы», - сказал глава Ленинского округа Дмитрий Абаренов.

Так, педиатр с 20-летним стажем Людмила Кузьмина переехала в Ленинский округ из Саранска 6 лет назад, а ее коллега Дарья Нефедова, окончившая с отличием Медицинскую академию в Киргизии, ведет прием маленьких жителей округа с 2013 года.

За время реализации программы уже более 30 медицинских работников Ленинского округа обрели собственное жилье с помощью социальной ипотеки.