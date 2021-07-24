РИАМО - 24 июл. Основной этап Всероссийской переписи населения (ВПН) перенесли на 15 октября - 14 ноября, сообщает Газета.ru.

Мероприятие переносят уже не первый раз. Ранее сообщалось, что перепись пройдет с 1 по 31 октября.

Всероссийская перепись населения должна была пройти в октябре 2020 года, но в июне правительство постановило перенести ее на апрель 2021 года из-за пандемии коронавируса.

В 2021 году перепись решили перенести с апреля на сентябрь, так как к этому сроку ожидается стабилизация эпидемиологической ситуации в стране.

В этом году с помощью гаджета можно будет принять участие в первой цифровой переписи населения России. Для участия нужны: стандартная или подтвержденная учетная запись на портале госуслуг, смартфон, планшет или компьютер с ОС Android или iOS, а также доступ в интернет.