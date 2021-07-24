РИАМО - 24 июл. Москва признана бесспорным лидером рейтинга самых чистых регионов России, подготовленного Общероссийским народным фронтом, который основан на народном мониторинге внедрения раздельного сбора отходов и состояния 106,5 тыс. мусорных контейнерных площадках по всей России, сообщает пресс-служба департамента экономической политики и развития города Москвы.

«Столица заняла первое место практически по всем показателям исследования. В частности, критериям «Наличие контейнеров для раздельного сбора мусора» и «Чистота на площадке», которые имеют самый большой вес в рейтинге, полностью соответствуют 82% и 86% контейнерных площадок Москвы. При этом, среднее для России значение по этим критериям составляет 46% и 41% соответственно», - отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Он добавил, что кроме Москвы, в пятерку регионов по объемам внедрения раздельного сбора мусора вошли Московская область, Алтайский край, Оренбургская и Новосибирская области.