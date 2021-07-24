РИАМО - 24 июл. Днем в субботу в 4 аэропортах Москвы и Подмосковья отменили и задержали 40 прилетов и вылетов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Во Внукове 5 рейсов задержано, 6 отменены. В Шереметьеве задержаны 6 рейсов, еще 4 отменены. В аэропорту Домодедово задержаны 12 рейсов, 3 отменены.

По данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, в этой воздушной гавани отменено 3 рейса, задержан 1.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.