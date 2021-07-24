РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 июл. Парк имени Виктора Талалихина получил разрешение на возобновление пробежек в рамках международной программы «Паркран», очередной старт наметили на 31 июля, сообщили организаторы.

Перемещение участков реконструкции, которая продет в парке, потребовало нового пересмотра трассы. Организаторы исследовали несколько новых вариантов и в итоге отменили пробежку 25 июля. Пока ни один из новых маршрутов не гарантирует безопасности и комфорта движения участников. ⠀

«Мы продолжим наблюдать за ходом работ и, надеемся, что за следующую неделю сможем выработать обновленное решение, которое позволит возобновить пробежки с 31 июля», - добавили организаторы.