РИАМО - 24 июл. Народный артист России, актер театра и кино, худрук Московского Губернского театра Сергей Безруков стал отцом в пятый раз, сообщает Газета.ru.

«Анечка родила мне сына Василия! Урррррааааааа!!! Нас стало больше! Спасибо тебе, родная моя! Я был рядом», - написал Безруков в своем Instagram-аккаунте.

Это третий ребенок у Сергея Безрукова и его второй жены Анны Матисон. Пара уже воспитывает дочь Марию и сына Степана. Они поженились в 2016 году.

Кроме того, от первой жены - актрисы Кристины Смирновой у Сергея Безрукова есть дочь Саша и сын Иван.