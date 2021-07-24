РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 июл. Спасатели подмосковных Люберец призвали жителей городского округа выполнять правила использования лодок и катеров, сообщает пресс-служба Люберецкого территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас».

Рейды по использованию лодок и катеров на водоемах прошли на всех пляжах территории обслуживания.

Жителей Люберец призвали не перегружать лодки и катера, не меняться местами во время движения и не кататься в местах массового купания населения. Также спасатели предупредили о том, что нельзя выходить на судовой ход и перекрывать путь судам.

Еще отдыхающим посоветовали не нырять с бортов лодок и катеров - это может привести к травмам. При движении ночью обязательно нужно включать белый фонарь.