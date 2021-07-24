РИАМО - 24 июл. Золотые и серебряные медали завоевали столичные школьники на международных олимпиадах по биологии и математике, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«И снова московские школьники показали класс! Трое ребят завоевали награды Международной биологической олимпиады. Давид Жеглов получил золотую медаль, Иван Прохоров и Евгений Яйлоян - серебряные», - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Кроме того, на Международной математической олимпиаде золотую медаль завоевали Данила Сибгатуллин и Айдар Ибрагимов, а серебро досталось Андрею Шевцову.

«Все большие молодцы, поздравляю! Желаю новых успехов!» - добавил столичный градоначальник.