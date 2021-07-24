РИАМО - 24 июл. Летная погода установилась в субботу в подмосковном Жуковском, где проходит Международный авиационно-космический салон, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Погода на авиамаксе в Жуковском соответствует летной программе. Мы видим, что буквально 4-5 баллов - не больше кучевых (облаков - ред.) высотой 1200-1500 метров. Ну, а остальная часть небосвода идеально подходит для отработки элементов высшего пилотажа нашими «Соколами России», - сообщил Тишковец на своей странице в Instagram.

МАКС-2021 проходит в подмосковном Жуковском до 25 июля включительно. Программа авиасалона включает бизнес-дни, ежедневные авиашоу, ярмарку вакансий ведущих российских вузов.

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