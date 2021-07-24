РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 июл. Парковку возле УСЦ «Юность» в микрорайоне Климовск Подольска могут сделать по программе «Народный бюджет» или при участии инициативного бюджетирования, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

Вопрос дополнительных мест парковок в Подольске стоит остро. Максимович по просьбе жителей совместно с депутатом горсовета Олегом Паскарем и неравнодушными жителями микрорайона Климовск осмотрел территорию, прилегающую к УСЦ «Юность».

Возле УСЦ есть площади, где можно обустроить парковочные места. Для начала полноценной работы по организации парковки необходимо выяснить законность установленных временных торговых палаток. В рабочем порядке Максимович связался с начальником управления потребительского рынка администрации округа Николаем Тупикиным и попросил предоставить необходимую информацию по стоящим рядом временным объектам торговли.

«В настоящее время на территории возле УСЦ идут работы по прокладке пешеходной дорожки. Было бы очень своевременно в это же время начать обустройство парковочного кармана. Совместно с депутатом Паскарем взяли данный вопрос на свой личный контроль», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее жители жаловались, что во время массовых мероприятий парковочных недостаточно, участники и гости мероприятий спортивного центра паркуются в близлежащих дворах. Это создает неудобства жителям, а подчас и конфликтные ситуации.