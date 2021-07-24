РИАМО - 24 июл. С 25 июля по 20 августа из-за проведения работ по замене верхнего слоя асфальта временно ограничат движение на отдельных участках платной дороги «Северный обход Одинцова», сообщается на сайте «Главная дорога».

Работы будут производить в часы наименьшей загруженности трассы и не более чем на двух полосах одновременно.

«Пожалуйста, будьте внимательны при проезде по ремонтируемым участкам, соблюдайте Правила дорожного движения и установленный скоростной режим», - говорится в сообщении.

Также автомобилистам посоветовали учитывать ремонтные работы при планировании поездки по «Северному обходу Одинцова».