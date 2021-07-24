РИАМО - 24 июл. Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский поздравил работников торговли с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба министерства.

«Торговля является одним из самых мощных факторов экономического роста и одним из самых крупных работодателей региона. Сегодня в сфере торговли области работает более 400 тыс. человек, и это не считая курьеров, водителей и других представителей отрасли. Мы, со своей стороны, делаем все, чтобы нашим предпринимателям было комфортно работать в Подмосковье», - сказал Сергей Воскресенский.

Министр отметил, что, несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию, продовольственные магазины региона продолжают работать для того, чтобы на столах всегда были свежий хлеб, молоко и другие продукты.

«Необходимо отметить, что представители торговой отрасли одними из первых отозвались на вызовы возникших обстоятельств. Они не только организовали бесплатно на своих площадях пункты вакцинации, но и доставку продуктов питания в больницы региона для медиков, которые несли круглосуточную вахту у постели больных», - подчеркнул Воскресенский.

По его словам, в 2020 - 2021 годах развитие в Подмосковье получила и интернет-торговля. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области заключило соглашение с компанией «Яндекс. Услуги» на доставку фермерских продуктов на дом. Также на ПМЭФ губернатором Московской области Андреем Воробьевым было подписано соглашение с крупным представителем интернет-торговли о размещении в регионе крупнейшего логистического хаба.

«Поздравляю всех работников торговли с профессиональным праздником! Желаю всегда быть настроенными на успех, получать желанную прибыль, легко находить клиентов, развиваться и стремиться к лучшему», - добавил Сергей Воскресенский.