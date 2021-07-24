РИАМО - 24 июл. Церемония открытия самого большого в Евразии панно «Периодическая таблица Д.И. Менделеева» прошла вечером 23 июля в подмосковной Дубне, сообщается на сайте «Научная Россия».

Церемония прошла в смешанном онлайн-офлайн формате. На открытии выступили министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, губернатор Московской области Андрей Воробьев, глава города Дубна Сергей Куликов, президент Международного союза теоретической и прикладной физики Мишель Спиро и другие.

Панно станет новой достопримечательностью в Дубне. Город причастен к современной таблице Менделеева. В Объединенном институте ядерных исследований были открыты 10 новых элементов, которые были добавлены в периодическую таблицу.

В создании нового, уникального циклотронного комплекса значимую поддержку оказали губернатор Московской области Андрей Воробьев и правительство региона.

«С большим удовольствием хочу поздравить с 65-летием нашу уникальную Дубну и легендарный Объединенный институт ядерных исследований. 65 лет по меркам истории всего лишь миг, 2-3 поколения, но когда это поколение самых талантливых в мире ученых, когда они верят в прогресс, силу знаний, получается создать центр научной мысли, который всегда на шаг впереди», - подчеркнул Воробьев.

Он добавил, что наукоград – это про будущее, про поиски и открытия, про смелые цели и командную работу.

«Коллайдер и особая экономическая зона, международные проекты и сотни светлых голов из разных стран мира – сегодня все это Дубна», - подчеркнул губернатор.

Площадь панно более 284 кв. м. Оно расположено на стене бассейна ОИЯИ «Архимед», что находится на набережной реки Волги. Достопримечательность будет хорошо видно как жителям и гостям города, так и пассажирам многочисленных круизных теплоходов, проплывающих по Волге.