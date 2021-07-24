РИАМО - 24 июл. Почти 44 тыс. москвичей в настоящее время находятся в процессе переселения или уже переехали из 290 старых домов, входящих в программу реновации. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Реновация во всех округах столицы идет хорошими темпами. В настоящее время переезжают и уже переселились в новые квартиры 43,9 тыс. жителей. Самое большое количество расселяемых по программе домов – 56 – находится в Западном административном округе, где 2061 семья получила ключи или уже переехала в новые квартиры», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, на востоке столицы встретили или готовятся встречать новоселье 1,7 тыс. семей из 55 домов, на севере и северо-востоке Москвы в процессе переселения находятся жители 32 и 27 домов соответственно, в которых проживают порядка 1,8 тыс. семей.

«В районе Молжаниновский Северного административного округа все дома, вошедшие в программу реновации, уже расселены», – уточнил глава Стройкомплекса Москвы.

Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин добавил, что на юге столицы (ЮВАО, ЮАО, ЮЗАО) переселение по программе реновации затронуло 3 044 семьи из 70 домов. А в центре Москвы переселяются или завершили переселение жители 21 дома, в которых проживают 1 253 семьи. Ключи от своих новых квартир получают или уже получили жители ТиНАО и ЗелАО – это порядка 540 семей.

«Вместе с новыми домами жители округов получают принципиально новую, качественную и комфортную городскую среду», – заявил Левкин.

По словам архитектора, члена экспертного совета Минстроя России по формированию комфортной городской среды Евгении Муринец, программа реновации необходима столице для обеспечения высокого качества жизни горожан.

«Важность дальнейшего развития программы в том, что она должна учитывать не только задачи по обновлению жилого фонда, но и растущий спрос на комфортную городскую среду в Москве. И в процессе важно не поступаться качеством и разнообразием архитектурных решений домов и современным благоустройством общественных пространств районов, вошедших в программу», – подчеркнула Муринец.

Программа реновации жилищного фонда утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она предусматривает расселение более 350 тыс. квартир, в которых проживает порядка 1 млн человек.

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