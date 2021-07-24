РИАМО - 24 июл. В Московской области до 00:00 26 июля будет действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за высокого риска возникновения пожаров, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В регионе высокая пожароопасность 4 класса.

«Желтый» - это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

В субботу в Московском регионе местами может пройти кратковременный дождь, температура будет 21-23 градуса.

25 июля прогнозируется температура 23-25 градусов. Ожидается переменная облачность без осадков.