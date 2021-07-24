РИАМО - 24 июл. Первый в России конкурс профмастерства среди водителей электрических автобусов провели в субботу в Северо-Восточном филиале «Мосгортранса», сообщает пресс-служба компании.

В турнире участвовал 21 сотрудник «Мосгортранса» из филиалов «Центральный», «Северо-Восточный» и «Восточный». Последний решил продемонстрировать управление электробусом вне конкурса.

Соревнования проводились в два этапа. В рамках первого этапа участники сдали тест на знание правил дорожного движения, а затем их допустили к практической части. Водители выполняли маневры, показывающие их уровень профессионального мастерства: «стоянку», «бокс», «автобусную остановку», «колею», «змейку», «тоннельные ворота», «круг», «стоп».

Кроме того, конкурсанты демонтировали проведение зарядной сессии — установку электротранспорта под куполом зарядной мачты и зарядную сессию на время.

По итогам турнира, первое место в командном зачете завоевали водители из Северо-Восточного филиала (команда №2), второе место – у участников из Центрального филиала (команда №1), третьими стали конкурсанты из Центрального филиала (команда №2).

Победители и призеры получили памятные дипломы и ценные призы: телевизоры, смартфоны, смарт-часы, наушники, электросамокаты.

«Электробусы сегодня – динамично развивающийся наземный городской транспорт Москвы. Наша приоритетная задача – повышение престижа профессии водителя экотранспорта. Подобные турниры повышают мастерство работников «Мосгортранса» и престиж профессии водителя», - отметил начальник службы эксплуатации автобусного транспорта ГУП «Мосгортранс» Станислав Измайлов.

Он добавил, что на предприятии постоянно улучшают условия труда для сотрудников. Такой подход отмечают и работники — все больше водителей переходят работать на электротранспорт.

«Проведение первого российского конкурса профессионального мастерства водителей электробусов не только усилит имидж российского автопрома, но и позитивно скажется на формировании экокультуры граждан», — уточнил Измайлов.