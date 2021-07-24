РИАМО - 24 июл. Цифровая система появится к 2024 году в Москве, она призвана обеспечить снижение затрат и сократить сроки реализации инвестиционных проектов, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Глобальная цель этого проекта – значительно упростить и сократить административные процедуры, необходимые для возведения объектов в столице. Например, мы стремимся сократить сроки от подачи документов до выхода на площадку до 7 дней», – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, единая экосистема объединит все цифровые инициативы, которые сейчас реализуются в ведомстве. Основа системы - цифровой паспорт объекта капитального строительства, включающий в себя всю актуальную информацию о проекте.

Также в состав этой системы войдут сервисы – «Калькулятор процедур», портал для застройщиков «Строим просто», Единый контактный центр стройкомплекса.

Как рассказал Бочкарев, сейчас застройщики активно используют эти электронные сервисы.

«Например, на сайте «Строим просто» есть актуальные инструкции по получению тех или иных услуг в наглядном видеоформате, записи обучающих семинаров, которые интересны застройщикам. Активно ведет консультации Единый контактный центр, куда только с начала этого года поступило почти 1600 обращений по вопросам, связанным с получением строительных госуслуг», – добавил заммэра.

Ранее руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин сообщил о том, что частью экосистемы «Строим просто» стал модернизированный электронный сервис «Калькулятор процедур».

«Калькулятор процедур» – электронный сервис, с помощью которого можно спланировать в онлайн-режиме жизненный цикл строительного проекта с учетом заданных параметров объекта и ограничений территории. Теперь сервис доступен на обновленном портале «Строим просто» наряду с другими онлайн-сервисами для застройщиков, позволяющими получать необходимую информацию для принятия решений о реализации инвестиционно-строительных проектов», – пояснил Левкин.