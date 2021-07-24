РИАМО - 24 июл. Жаркая погода вернется в Москву с 25 июля. Воздух начнет прогреваться постепенно, сообщается на сайте «Метеовести».

25 июля воздух прогреется до +20...+25 градусов, а 26 июля уже до + 24…+29 градусов. 27 июля столбики окажутся на отметке +26... +31 градус. Осадков в эти дни не ожидается.

29 июля в Москве возможны кратковременные дожди и грозы, но температура останется на 2-3 градуса выше нормы. Теплая погода ожидается и на следующих выходных - +22... +27 градусов.

Вторая волна тепла, начавшаяся в конце первой декады июля, оказалась менее экстремальной, но более продолжительной. Ее максимум составил +34,1 градуса, а дней с температурой выше +30 градусов было 11.

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