РИАМО - 24 июл. Строители возводят пересадку на станцию «Воронцовская» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Работы идут на станции «Калужская» Калужско-Рижской ветки, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«В настоящее время на станции «Калужская» «оранжевой» ветки ведутся работы по сооружению пересадки на строящуюся станцию «Воронцовская» Большого кольца метро – идет подготовка для раскрытия проемов и сооружения конструкций перехода между станциями», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, пересадка будет проходить через северный вестибюль станции «Калужская».

«Со стороны строящейся станции БКЛ «Воронцовская» сейчас завершаются монолитные работы по строительству соединения вестибюля и подземных переходов станции», – подчеркнул заммэра.

Как отметил Бочкарев, на станции БКЛ «Воронцовская» уже смонтирован подвесной 3D-потолок, который будет производить эффект непрерывного движения и напоминать Млечный Путь.

«Воронцовская» стала первой станцией столичной подземки, в которой использовали принципы параметрической архитектуры. На момент ее проектирования инженерами ГК «Моспроект-3» это стало абсолютно новым решением.

«Реализовать задумку и построить систему сложного потолка, состоящего из отдельных элементов, удалось благодаря использованию параметрических компьютерных программ трехмерного моделирования. Кроме того, точные расчеты нужны были для создания освещения – проект предусматривает образ млечного пути. Также необходимо равномерно осветить станцию», — пояснила гендиректор группы компаний «Моспроект-3» Анна Меркулова.

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