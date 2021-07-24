РИАМО - 24 июл. На станции «Электрозаводская» Большого кольца метро активно ведется строительство пересадки на Арбатско-Покровскую ветку подземки и железнодорожную платформу, там смонтировали эскалаторы, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Работы по пересадке между станциями метро ведутся как открытым, так и закрытым способом. Сооружение монолитных работ открытым способом (в котловане) выполнено на 75%, а в подземной части – на 25%. Кроме того, в зоне пересадки смонтированы эскалаторы и произведен монтаж инженерного оборудования», – сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Как уточнил гендиректор АО «Мосинжпроект» (генпроектировщик и генподрядчик по строительству новых линий и станций подземки) Юрий Кравцов, подходной коридор пересадочного узла с ходками строится горным способом, на сегодняшний день работы там завершены на четверть.

«Производство работ осуществляется в сложных горно-геологических условиях. Кроме того, в непосредственной близости от будущей пересадки находятся действующие тоннели метро, и проходит линия железной дороги», - добавил Кравцов.

Станция «Электрозаводская» БКЛ была открыта 31 декабря прошлого года. На сегодняшний день она работает в составе Некрасовской линии метрополитена до полноценного запуска движения по Большой кольцевой ветке.