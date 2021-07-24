РИАМО (КОРОЛЕВ) - 24 июл. Более 20 человек приняли участие в соревнованиях по киберфутболу в Королеве, сообщил «РИАМО в Королеве» организатор турнира Павел Алексеев.

Чемпионат по киберфутболу прошел в Королеве с 19 по 23 июля. Киберспортсмены города сражались за звание чемпиона Королева по FIFA 21, играя за национальные команды зоны «Евро».

«В ожесточенной борьбе обладателем кубка чемпиона стал Владислав Феоктистов. В финале он одержал победу над Даниилом Тамбовцевым со счетом 4:2 и заслужил звание Чемпиона Королева по FIFA-21», - сказал Алексеев.

Всего в соревнованиях приняли участие более 20 спортсменов. Все участники получили подарки от молодежного центра «Космос».