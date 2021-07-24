РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 июл. В подмосковных Люберцах за минувшие сутки поступило две жалобы на неприятные запахи, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Всего на территории Московской области находится 39 полигонов ТБО, из них действующих - 15, недействующих - 24. По состоянию на 6:00 субботы, на трех полигонах ТБО проведено 5 замеров.

Всего за сутки поступило три сообщения от граждан по неприятному запаху на телефон «Системы-112», один из них в Балашихе, еще два - в Люберцах.