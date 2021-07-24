РИАМО - 24 июл. Российская спортсменка Анастасия Галашина, которая выиграла серебряную медаль Олимпиады в Токио, посвятила награду близким людям, сообщает Федеральное агентство новостей.

Россиянка стала второй в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м. Золото с отрывом в 0,7 балла выиграла китаянка Цянь Ян.

Для 24-летней Галашиной это первые Олимпийские игры в карьере.

«Был тяжелый цикл, я справилась. Старалась не думать во время соревнований о медалях, делала свою работу. Это вылилось в то, что я взяла награду, я очень рада», — сказала спортсменка.

Она отметила, что во время стрельбы старалась ни о чем не думать, а также выполнять свою работу как робот.

«Эту медаль посвящаю всем. Над ней работали еще и мои родители, тренеры, массажисты, супруг. Все окружение», - добавила спортсменка.