РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 июл. В субботу вечером в Зеленом театре парка имени Виктора Талалихина в Подольске бесплатно покажут французскую комедию «Как прогулять школу с пользой», сообщила администрация парка.

Фильм расскажет о Париже 1927 года, в котором мальчик Поль стал сиротой и оказался в детском приюте. Узнав об этом, знакомая его отца по имени Селестин забирает мальчика на лето в поместье графа Де Френе, где она выполняет работу по хозяйству. Поль, привыкший к суровым условиям детского дома и почти всегда находившийся взаперти, начинает гулять и узнавать окружающий мир.

Начало в 21:00. Показ состоится при благоприятных погодных условиях.

С 15:00 до 16:00 пройдет мастер-класс от школы танцев «Fly-dance» на танцевальной веранде. С 15:00 до 21:00 можно поиграть в лазертаг на поляне возле памятника Михаилу Лермонтову. С 18:00 до 21:00 все желающие смогут потанцевать аргентинское танго на верхней баллюстраде центральной аллеи вдоль Парадного проезда.