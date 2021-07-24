РИАМО - 24 июл. МВД РФ планирует распространить практику видеофиксации использования водителями телефонов за рулем, которая применяется только в столице, на другие регионы страны, сообщает ТАСС.

Места установки данных камер определяются с учетом анализа аварийности на дорогах, а также выявленных правонарушений.

По согласованию с властями регионов в МВД готовы в дальнейшем распространять эту систему фиксации нарушений по всей территории РФ. В ведомстве не видят для этого никаких препятствий.

Сейчас камеры выявляют водителей, которые не пристегнули ремень безопасности и используют во время движения мобильный телефон, только в российской столице. С начала текущего года сотрудники полиции выписали в Москве по камерам около 56 тыс. штрафов за эти нарушения.