РИАМО - 24 июл. В отделке станции Большой кольцевой линии метро «Воронцовская» применяют уникальный материал - кварцевый агломерат, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Приступили к отделочным работам, в том числе, на станции «Воронцовская». <…> Мы применяем первый раз в истории нашего метро, устанавливаем искусственный камень - кварцевый агломерат. Очень интересный материал», - рассказал Бочкарев.

Материал на 90% состоит из кварца, который обладает устойчивыми, стабильными свойствами. Кроме того, синтетические примеси наделяют его гибкостью и пластичностью.

Строительство южного участка БКЛ планируют завершить до конца 2021 года и подготовить его к пуску пассажирского движения вместе с остальными участками кольца.

В состав южного участка БКЛ входят станции «Воронцовская», «Новаторов» и «Зюзино». В настоящее время ведут работы на всех трех станциях. В частности, заканчивают возведение бетонных несущих конструкций, завершают монтаж эскалаторов, лифтов. Кроме того, рабочие приступили к отделке пассажирских зон и служебных помещений.