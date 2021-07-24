РИАМО - 24 июл. Российский Минздрав обновил рекомендации по вакцинации взрослых от коронавируса. В новой редакции сказано, что вакцинация подразделяется на «рутинную» и «экстренную», сообщает Газета.ru.

«С учетом неблагоприятной эпидемической ситуации в Российской Федерации до достижения уровня коллективного иммунитета (не менее 60 % от численности взрослого населения) в настоящий момент осуществляется «экстренная» вакцинация», — отметили в Минздраве.

Также в ведомстве советуют делать прививки взрослым спустя 6 месяцев после болезни. Кроме того, сказано о необходимости ревакцинации.

После того, как в России будет достигнут коллективный иммунитет, вакцинацию нужно будет проводить раз в год.

Прививаться повторно можно любым одобренным препаратом.

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Текстовая трансляция

24 ИЮЛЯ

- Минздрав РФ обновил рекомендации по вакцинации от Covid‑19. После того, как в России будет достигнут коллективный иммунитет, вакцинацию нужно будет проводить раз в год.

- 105 Covid‑пациентов умерли в столице за сутки. Всего с начала пандемии в мегаполисе умерли 25 003 человека.

- Еще 6577 пациентов выздоровели после Covid‑19 в Москве. На ИВЛ на сегодняшний день находятся 576 Covid‑пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 23947 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2096 больных. В Москве - 3376.

- Минтруд РФ объяснил порядок отстранения от работы непривитых от Covid‑19 сотрудников. Также для прохождения вакцинации от коронавируса сотруднику можно выделять выходной день.