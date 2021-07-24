РИАМО - 24 июл. В октябре полностью завершат благоустройство одного из самых любимых жителями Химок мест отдыха – парка «Экоберег», сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил, как идут работы и прокатился с жителями на велосипеде по уже оборудованным велодорожкам.

«Задача - в каждом муниципалитете, в каждом городе развивать общественные пространства, парки. Потому что самое высокое внимание жителей к тому, где можно гулять, кататься, отдыхать. И те, кто покупает жилье на вторичном или первичном рынке, отмечают, что очень выгодно, когда появляется парк, потому что стоимость жилья растет», - отметил Воробьев.

В этом году в парке появятся амфитеатр на 150 мест, более 60 лавочек и урн, видеокамеры, уже сделали вело- и пешеходные дорожки с освещением. Здесь также появились пляж, кафе, скейт-парк, памп-трек. В субботу открыли прокат.

Глава городского округа Дмитрий Волошин доложил губернатору, что с 2014 года площадь зеленых зон в Химках увеличилась более чем в 2 раза, а число посетителей - почти на 4 млн. Строительство на этих территориях не ведется и не будет. К 2030 году зеленые зоны расширят еще на 174 га.

«В городе изменилось очень многое. Удивительный парк. Я стал приходить сюда каждое утро и вечер, приглашать друзей. Мне очень понравилось, что здесь сделали пляж, водные трамвайчики. Это семейный парк, здесь есть и детские площадки, и возможность пройтись пешком, проехаться на велосипеде, поиграть в футбол со своими детьми. Можно привести ребенка покататься на скейте или роликах. Спасибо губернатору за благоустройство этого парка», - сказал местный житель Дмитрий Юлдашев.

В 2017-2020 годах в регионе благоустроено 244 общественных пространств, в этом году - еще более 60.

По поручению губернатора в регионе активно обустраивают веломаршруты. Наиболее популярные – в одинцовских парках «Виражи», им. Малевича, им. Лазутиной, красногорском экопарке «Губайловский», мытищинском лесопарке, а также на общественных территориях «Клинзвучит» в Клину, «Акуловский водоканал» в Королеве, набережной «Солнечная» в Балашихе.

Велодорожки есть в 58 парках и на 41 общественной территории в Подмосковье. В этом году появятся еще 14. 25 июля откроют велодорожку на пешеходной зоне «Родина Павлопосадского платка».