РИАМО - 24 июл. Дептранс Москвы опубликовал видео работ по обновлению закрытого участка Сокольнической линии столичной подземки в своем Telegram-канале.

Во время закрытия на участке делают выправку пути — это важно для безопасности движения поездов, в также меняют шпалы, ремонтирую светильники, моют путевые стены, облицовывают вестибюли, а на станции «Воробьевы горы» еще промыли окна.

Горожанам напомнили, что временные закрытия участков метро нужны в первую очередь для завершения строительства Большого кольца подземки, которое свяжет разные районы мегаполиса, разгрузит метро и сделает пересадки пассажиров гораздо быстрее.

«Мы же, пока действующие станции закрыты, обновляем инфраструктуру — она обеспечивает комфорт и безопасность поездок. Так было при закрытии участков Арбатско-Покровской, Калужско-Рижской, Люблинско-Дмитровской линий», — сказал заммэра Москвы, глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Участок «красной» ветки метро между станциями «Спортивная» и «Тропарево» закрыли для пассажиров 17 июля для строительства пересадки на станции «Проспект Вернадского». Станции «Юго-Западная», «Воробьевы горы» и «Университет» Сокольнической линии вновь откроются для пассажиров 26 июля, а «Проспект Вернадского» будет закрыта до 8 августа.