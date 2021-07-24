РИАМО - 24 июл. Работы по реконструкции развязки МКАД - Алтуфьевское шоссе в столице планируют закончить в следующем году, сообщил в субботу журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Сейчас ведутся работы по демонтажу старых конструкций пролетных строений, <...> по выносу коммуникаций. <…> Мы продвигаемся как раз к выполнению основных работ на данной развязке. <…> Я думаю, что в течение 2021-2022 годов мы эту работу завершим», - сказал Бочкарев.

Он добавил, что в рамках реконструкции развязки построят 5,4 км дорог, в том числе 2 путепровода. Сейчас на объекте ведется строительство боковых проездов и направленных съездов, переустройство инженерных коммуникаций.

Заммэра уточнил, что благодаря модернизации развязки улучшится транспортная доступность столичных районов Бибирево и Лианозово.

«Реконструкция позволит увеличить пропускную способность и обеспечить разделение транспортных потоков путем строительства бокового проезда и направленных левоповоротных съездов, с устройством необходимых переходно-скоростных полос», – подчеркнул Бочкарев.

По его словам, за последние годы в столице провели масштабную реконструкцию 18 развязок на МКАД, увеличив их пропускную способность на 20-30%. Сейчас ведутся работы на 4 развязках, в том числе на Алтуфьевском шоссе.

Реконструкцию всех развязок на МКАД в столице планируют закончить к 2023 году.