РИАМО - 24 июл. Аукцион на право заключения договора аренды нежилого помещения площадью 69,4 кв. м., расположенного в Электростали, пройдет 18 августа, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

В Электростали в доме №6, корпус 1 по проспекту Ленина сдается в аренду нежилое помещение под любой вид деятельности, не запрещенный действующим законодательством Российской Федерации.

Помещение находится на первом этаже, оно идеально подойдет для мастерской или магазина, а также под офис либо для уютного кафе.

По итогам аукциона с победителем будет заключен договор аренды сроком на 5 лет, начальная цена годовой арендной платы составляет 375 тыс. рублей. Заявку нужно успеть подать до 16 августа 2021 года на Электронной торговой площадке РТС-тендер. Номер процедуры 61146. Аукцион пройдет 18 августа 2021 года.

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