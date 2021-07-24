РИАМО - 24 июл. В Москве за минувшие сутки скончались 105 человек, у которых диагностировали пневмонию, а также получили положительный результат тестов на коронавирус, сообщает столичный оперштаб.

Всего с начала пандемии в мегаполисе умерли 25 003 Covid-пациента.

Также в городе всего выявлено 1 484 672 случая коронавируса, врачи вылечили 1 326 132 человека.

В Москве проходит кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции. Прививка делается бесплатно. Вакцинироваться и ревакцинироваться можно в городских поликлиниках, ТЦ, павильонах «Здоровая Москва» в парках и других общественных местах.

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Текстовая трансляция

24 ИЮЛЯ

- Минздрав РФ обновил рекомендации по вакцинации от Covid‑19. После того, как в России будет достигнут коллективный иммунитет, вакцинацию нужно будет проводить раз в год.

- 105 Covid‑пациентов умерли в столице за сутки. Всего с начала пандемии в мегаполисе умерли 25 003 человека.

- Еще 6577 пациентов выздоровели после Covid‑19 в Москве. На ИВЛ на сегодняшний день находятся 576 Covid‑пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 23947 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2096 больных. В Москве - 3376.

- Минтруд РФ объяснил порядок отстранения от работы непривитых от Covid‑19 сотрудников. Также для прохождения вакцинации от коронавируса сотруднику можно выделять выходной день.