РИАМО - 24 июл. В планах до 2025 года намечено строительство Троицкой, Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий метро, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Дальше за 2023-2024-2025 годы у нас в планах строительство линий метро. Это Троицкая линия, Бирюлевская, Рублево-Архангельская», - рассказал Бочкарев.

По его словам, в настоящее время также занимаются планированием расширения действующих линий метро. В частности, рассматриваются возможности строительства дополнительных станций в районах Ярославский, Головинский, Молжаниновский, Можайский. Окончательное решение по этим направлениям будут принимать позже.

Бочкарев также добавил, что за последние 10 лет произошел колоссальный рывок в строительстве метро. Так, Большую кольцевую линию подземки планируют достроить в 2022 году, что фактически на год запланированных ранее сроков.

Кроме того, заммэра отметил, что московских специалистов пригласили для строительства метро в Турции.

«Мосинжпроект» приглашен для участия в отборочных процедурах по строительству метро в Измире», - сказал Бочкарев.

По его словам, компания успешно прошла конкурсные требования отбора для участия в тендере.

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