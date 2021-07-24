РИАМО - 24 июл. Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 6577 пациентов, всего в городе инфекцию победили 1 326 132 человека, сообщает московский оперштаб.

За минувшие сутки в мегаполисе выявили 3376 новых случаев заражения Covid -19, были госпитализированы 1088 человек. На ИВЛ на сегодняшний день находятся 576 Covid-пациентов.

Всего в городе зафиксировали 1 484 672 случая заболевания.

Сделать прививку от коронавируса и ревакцинироваться можно в столичных поликлиниках и всех пунктах вакцинации в общественных местах города.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал слушать ученых и профессионалов, у которых есть реальные данные исследований по вакцинации от Covid-19.

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Текстовая трансляция

24 ИЮЛЯ

- Минздрав РФ обновил рекомендации по вакцинации от Covid‑19. После того, как в России будет достигнут коллективный иммунитет, вакцинацию нужно будет проводить раз в год.

- 105 Covid‑пациентов умерли в столице за сутки. Всего с начала пандемии в мегаполисе умерли 25 003 человека.

- Еще 6577 пациентов выздоровели после Covid‑19 в Москве. На ИВЛ на сегодняшний день находятся 576 Covid‑пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 23947 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2096 больных. В Москве - 3376.

- Минтруд РФ объяснил порядок отстранения от работы непривитых от Covid‑19 сотрудников. Также для прохождения вакцинации от коронавируса сотруднику можно выделять выходной день.