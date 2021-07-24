РИАМО - 24 июл. В Москве работают 1,5 млн человек в сфере торговли, поэтому День работника торговли для Москвы - это городской праздник, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Каждый день вы встречаете и обслуживаете миллионы москвичей в своих магазинах. Дарите настроение, создаете атмосферу города. Спасибо всем, кто инвестирует в эту отрасль, дает людям работу. Спасибо продавцам, которые остаются на рабочих местах и заботятся о покупателях даже в сложные дни пандемии», - написал Собянин на своей странице «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что сейчас непростые времена для всех, а для работников торговли - особенно.

«Но вы сумели быстро перестроиться и наладить санитарную защиту, онлайн-продажу, сервисы по доставке. Желаю крепкого здоровья и успехов!» - добавил Собянин.

День работника торговли отмечают каждый год в четвертую субботу июля. В этом году праздник выпал на 24 июля.