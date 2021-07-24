РИАМО - 24 июл. В течение 2 лет в составе ТПУ «Нижегородская» планируют построить многоэтажный офисный центр, сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В планах строительства ТПУ «Нижегородская» <…> было строительства офисного центра многоэтажного. <…> Я думаю, в течение 2 лет на этом месте появится ультрасовременный офисный центр», - рассказал Бочкарев.

Здание возведут на средства инвестора, который будет определен по итогам тендера осенью.

Бочкарев добавил, что ТПУ «Нижегородская» будет крупнейшим в Европе не только по размерам, но и по количеству видов транспорта, которые он объединит. Это БКЛ, Некрасовская линия метро, МЦК, МЦД и наземный пассажирский транспорт.

«Транспортно-пересадочные узлы в городе Москве помимо роли обеспечения комфортной пересадки между разными видами транспорта <…> должны играть роль для обеспечения местами приложения труда, рабочими местами», - отметил Бочкарев.

По его словам, это нужно для того, чтобы люди не тратили время в пути от транспортных узлов до мест работы.

ТПУ находится на границе районов Нижегородский и Лефортово. Открытие первой очереди объекта прошло 27 марта 2020 года.

Данный объект выдвинули на престижную международную премию в сфере архитектуры и строительства MIPIM Awards.