РИАМО - 24 июл. В Москве за прошедшие сутки подтвердили 3 376 новых случаев коронавируса, всего в городе было выявлено 1 484 672 случая заболевания, сообщает оперштаб столицы.

В мегаполисе продолжается кампания по вакцинации от Covid-19. Сделать бесплатную прививку можно в поликлиниках, торговых центрах, павильонах «Здоровая Москва» и других общественных местах.

Каждый день в столице прививки от Covid-19 первым или вторым компонентом вакцины делают около 90 тыс. человек.

В Москве 1 млн горожан старшего поколения привились от коронавирусной инфекции.

За минувшие сутки в РФ зафиксировали 23 947 новых случаев коронавируса, из них 10,2% пациентов не имели клинических проявлений инфекции. Также за сутки умерли 799 Covid-пациентов, полностью выздоровели 21 952 человека.

С начала пандемии в стране выявлено 6 102 469 случаев инфицирования, скончались 153 095 человек, выздоровели 5 471 956 пациентов.

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Текстовая трансляция

24 ИЮЛЯ

- Минздрав РФ обновил рекомендации по вакцинации от Covid‑19. После того, как в России будет достигнут коллективный иммунитет, вакцинацию нужно будет проводить раз в год.

- 105 Covid‑пациентов умерли в столице за сутки. Всего с начала пандемии в мегаполисе умерли 25 003 человека.

- Еще 6577 пациентов выздоровели после Covid‑19 в Москве. На ИВЛ на сегодняшний день находятся 576 Covid‑пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 23947 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2096 больных. В Москве - 3376.

- Минтруд РФ объяснил порядок отстранения от работы непривитых от Covid‑19 сотрудников. Также для прохождения вакцинации от коронавируса сотруднику можно выделять выходной день.