РИАМО - 24 июл. Золотыми медалями за особые успехи в учебе наградили 9 выпускников реабилитационных школ-интернатов в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Дети с инвалидностью сдавали ЕГЭ наравне с остальными школьниками, без всяких скидок на здоровье. Труд и упорство, увлеченность и целеустремленность этих ребят могут служить примером для каждого из нас», - написал Собянин в своем персональном блоге.

Золотые медали получил 6 выпускников школы-интерната №1 для обучения и реабилитации слепых. Так, призер Всероссийской олимпиады школьников по литературе Илья Днепровский в дальнейшем хочет связать свою жизнь с филологией.

Андрей Якуба, который сдал ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов, уже поступил в вуз на факультет фундаментальной и компьютерной лингвистики.

Выпускник Егор Кудрявцев планирует получать высшее образование по направлению «История», а Вероника Борисова подала документы на направления «экономика» и «лингвистика». Но с выбором факультета планирует определиться позднее.

Выпускник Артем Дарчинян победил на олимпиаде «Высшая проба» и благодаря этому стал студентом факультета права Высшей школы экономики без вступительных экзаменов.

Еще золотые медали получили ребята из реабилитационно-образовательного центра №76. Выпускница Анна Ермакова поступает на географический факультет. А Мария Романова хочет стать специалистом в области ветеринарно-санитарной экспертизы, чтобы заботиться о здоровье людей, контролируя качество и безопасность пищевой продукции.

Дарья Усенко из реабилитационной школы-интерната №32 набрала 100 балов на ЕГЭ по русскому языку. Ей нравится работа в сфере рекламы и связей с общественностью.

В Москве действует 8 школ-интернатов и реабилитационно-образовательных центров, в которых учатся более 2 тыс. детей с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья.