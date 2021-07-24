РИАМО - 24 июл. В ближайшие 2-3 года ввод жилой площади по программе реновации планируют увеличить более чем в два раза в Москве, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Мы планируем в ближайшее время 1,5 млн квадратных метров жилой площади <...> уже подготовить к сдаче и под переселение <…> жителей нашего города», - рассказал Бочкарев.

Он также добавил, что в ближайшие 2-3 года планируют довести объем строительства жилой площади по реновации до 3-3,5 млн кв. м в год.

«Программа развернута практически во всех районах города. Мы там более 500 стартовых площадок развернули. В стройке находятся 150 домов уже. Проектируется более 400. <…> Это колоссальная программа. Мегапроект, сложнейший по масштабам», - добавил Бочкарев.

Программа реновации была запущена правительством Москвы 1 августа 2017 года. Благодаря ей более 1 млн москвичей из ветхих пятиэтажек переедут в качественные современные дома. Участники программы получают равнозначное жилье в своем районе проживания. Новые квартиры предоставляются с уже готовой улучшенной отделкой.

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