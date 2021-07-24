РИАМО - 24 июл. К концу 2021 года планируется завершить строительство пешеходного моста через реку Яузу в составе ТПУ «Электрозаводская», сообщил в субботу журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Ставим опоры на обеих сторонах реки. И планируем к концу 2021 года завершить строительство вот этого мостового перехода», - рассказал Бочкарев.

Он уточнил, что на 75% завершены монолитные работы опоры №4. Ведется сборка металлоконструкций пролетного строения объекта. Основные конструкции моста планируется выполнить в сентябре этого года.

По его словам, мост возле станции «Электрозаводская» Большой кольцевой линии метро соединит Семеновскую и Рубцовскую набережные. Строительные работы ведут без остановки движения на ближайших дорогах.

Заммэра уточнил, что мост представляет собой пешеходный переход дугообразной формы, который опирается на 2 промежуточные опоры, и 2 крайние опоры-башни, совмещенные с конструкциями лестничных сходов. Его общая длина будет 87 м.

Гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов (холдинг является одним из операторов реализации программы сети ТПУ в городе) добавил, что для беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных жителей и гостей Москвы, а также перемещения багажа в конструкциях опор-башен данного моста установят 2 пассажирских лифта грузоподъемностью 1 тыс. кг в каждом лестничном сходе.

По его словам, отделочные материалы моста подобраны в соответствии с окружающей застройкой и требованиям комитета по архитектуре и градостроительству Москвы. Фасады планируют сделать из витражного остекления, стемалита и гранитных плит.

Новый пешеходный мост в центре мегаполиса свяжет Рубцовскую и Семеновскую набережные.

Всего в мегаполисе до конца 2024 года планируют достроить 9 новых мостов.