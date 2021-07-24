РИАМО - 24 июл. Загоревшуюся квартиру потушили в поселке Внуково в столице, в результате возгорания пострадали 2 человека, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Пожар случился по адресу: пос. Внуково, ул. Аэрофлотская, д. 1/7. Сообщение о возгорании поступило вечером 23 июля.

Во время разведки пожарные обнаружили пострадавших: мужчину и женщину. Пострадавших эвакуировали и передали медикам.

Возгорание в квартире потушили в кратчайшие сроки.