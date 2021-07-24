РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 июл. В подмосковном Подольске на выходных пройдут тематические праздники «Спорт в каждый двор», которые организует комитет по физической культуре и спорту, сообщила администрация округа.

В субботу в микрорайоне Ново-Сырово родителей с детьми ждут в 12:00 на улице Почтовая, 3, в 13:10 - возле дома №19 на Рязановском шоссе, в 12:00 - в поселке Молодежный у дома 10А, в 14:00 - в микрорайоне Львовский на улице Горького, 5, в 14:15 - в микрорайоне Силикатная-2 на улице Профсоюзная, 4, в 15:15 - в микрорайоне Красная горка на улице Павлика Морозова, 69.

В воскресенье в 11:00 - в поселке Молодежный у дома №10; в 12:00 - в микрорайоне Красная горка на улице Садовая, 5, в 12:10 - в микрорайоне Львовский на улице Железнодорожная, 3, в 13:20 - в поселке МИС у дома №7, в 14:25 - в микрорайоне Климовск на улице Революции, 3 (район Весенняя), в 15:25 - в микрорайоне Климовск на улице Ленина, 16 (район Гривно).

Праздники состоятся при благоприятных погодных условиях.