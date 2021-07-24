РИАМО - 24 июл. На год раньше запланированного срока строители могут сдать южный участок Большой кольцевой линии столичного метрополитена, сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Мы планируем южный участок БКЛ завершить <...> до конца 2021 года. <…> Это фактически на год раньше плана», - сказал Бочкарев.

Большое кольцо подземки – это ключевой проект развития московского метро, а также один из самых масштабных проектов метростроения в мире. Протяженность линии составит 70 км, на ней разместится 31 станция.

БКЛ будет свяжет действующие и перспективные радиальные линии городского метрополитена, МЦК и МЦД. Данная ветка уменьшит нагрузку на Кольцевую линию подземки, прилегающие участки радиальных веток и станции в центре мегаполиса.

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