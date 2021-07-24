РИАМО - 24 июл. В Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, который находится под Волоколамском, вылупились птенцы большой дрофы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Этот вид птиц относится к категории «уязвимый», поэтому они занесены в Международную Красную книгу.

«Чтобы спасти дроф от вымирания, созданы международные программы по сохранению этого вида. Разные зоопарки и питомники мира трудятся над пополнением резервной популяции, а подросших птенцов обучают навыкам самостоятельной жизни и возвращают в дикую природу. Однако получить потомство от дроф непросто. Они очень скрытны и беспокойны», — сказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Она уточнила, что первые дрофы прибыли в центр воспроизводства редких видов животных в 2005 году. Птицам потребовалось 16 лет для адаптации и появления потомства.

Когда самки отложили яйца, специалисты центра поместили их в инкубаторы. Данная мера была необходима, чтобы повысить шансы птенцов на выживание, так как их матери могли по неопытности повредить свои кладки.

Птичье семейство пополнилось 4 птенцами. Малыши появились на свет с разницей в несколько дней.

Специалисты разместили птенцов в 2 вольера: в одном живут старшие, в другом — младшие. Такое решение было принято из-за того, что малыши находятся в разных весовых категориях. Крупные птенцы по неосторожности могут навредить более мелким.

Для птенцов проводят совместные кормления, чтобы они учились взаимодействовать друг с другом. Кормления проходят под присмотром орнитологов. Полностью оперятся и окрепнут малыши к концу осени.

В мире общая популяция дроф составляет около 50 тыс. особей, но их численность неуклонно уменьшается, в некоторых странах птицы уже исчезли. Огромный урон популяции этих птиц нанесла охота.

Самки и самцы дроф сильно отличаются по размерам, а также они имеют разные потребности в количестве пищи, поэтому особи разных полов разделяются и встречаются только в брачный период. Обычно самка откладывает 2 яйца, редко - 3.