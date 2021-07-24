РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 24 июл. В подмосковных Котельниках под бытовое обслуживание сдается земельный участок в микрорайоне Ковровый, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.

Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией городской округа Котельники объявлен аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 315 кв м. Он расположен по адресу: микрорайон Ковровый, рядом с домом №14.

Земельный участок предназначен под бытовое обслуживание: размещение ателье, бани, парикмахерской, химчистки, мастерской мелкого ремонта и т.д. С победителем аукциона, который пройдет 26 августа 2021 года, будет заключен договор аренды на 5 лет. Ежегодная арендная плата за пользование участком составляет 423 тысячи рублей.

Заявки на участие в аукционе принимаются на Электронной торговой площадке РТС-тендер: www.rts-tender.ru до 23 августа 2021 года, № процедуры на площадке 60871. Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» или организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Более подробную информацию об имуществе и земельных участках, выставленных на торги в Московской области, можно найти на Портале ЕАСУЗ: https://easuz.mosreg.ru/torgi.