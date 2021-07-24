РИАМО - 24 июл. Новый супермаркет «Правильные продукты» планируется открыть в подмосковном городе Коломна 24 июля, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской обалсти.

«В области наблюдается постоянный рост торговых площадей. В текущем году это будет открытие уже 5 супермаркета в Коломне. Для жителей города новый магазин в шаговой доступности - всегда комфорт и экономия времени, также это и новые рабочие места. А для местных фермеров и крупных производителей - это точки сбыта продукции», - сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Каждого покупателя, посетившего супермаркет в день открытия, ждут подарки на кассе.

Открытие супермаркета намечено по адресу: Коломна, ул. Захарова, дом 10 корп. 2 (на месте Фермерского Рынка).