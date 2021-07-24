РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 24 июл. В подмосковном Дзержинском новый глава округа Сергей Будкин принес присягу и вступил в должность.

Инаугурация прошла накануне.

«Для меня особенный день - вступление в должность главы городского округа Дзержинский на 5 лет. Таково решение совета депутатов. Клятва озвучена. Присяга принесена. Начинается кропотливая работа, служение жителям нашего города», - написал Будкин в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что на инаугурации было много почетных гостей, среди которых – заместитель руководителя Главного управления территориальной политики Московской области Леонид Костюк, председатель совета по развитию информационных технологий и цифровой экономики Торгово-промышленной палаты РФ Герман Клименко, ректор Николо-Угрешской духовной семинарии Иеромонах Кирилл и другие.

Будкин отметил, что главным приоритетом в его работе и команды являются наказы жителей города.

«Слышать и видеть проблемы каждого гражданина, стараться в кратчайшие сроки найти решение каждой проблемы, обеспечить комфортную и безопасную жизнь дзержинцам, трудиться на благо города - таковые наши основные задачи. Уверен, вместе у нас получится реализовать все проекты и вывести город на новый качественный уровень жизни и благополучия. Добиться перемен», - заключил Будкин.