РИАМО - 24 июл. В Москве завершил работу очередной поток акселератора «Бизнес-уик-энд», в котором приняли участие 184 команды. Поддержку инвесторов получат 6 выпускников, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«6 участников набора уже привлекли внимание инвесторов и получили шанс развить стартапы в крупные успешные проекты. Для них также открылась перспектива принять участие в первом отраслевом акселераторе «Бизнес-уик-энда», который стартует в августе», - сказал глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Он пояснил, что за 22 недели обучения участники программы смогут узнать специфику продвижения проектов в интересных именно им сферах.

По его словам, прошедшие в городе 3 акселератора смогли дать знания по основам бизнеса более чем 850 участникам.

Основными условиями для участия в «Бизнес-уик-энде» являются возраст от 18 до 35 лет и наличие в команде не менее 2 человек. Обучение будущих бизнесменов началось 24 мая. Всего было проведено 4 мастер-класса, а еще 2 раза в неделю проходили индивидуальные встречи с наставниками.

Участникам программы рассказали об основах и принципах финансового планирования, маркетинга и выстраивания системы продаж. Кроме того, можно было обсудить современные инструменты продвижения продукта, плюсы и минусы соцсетей в качестве площадок для заработка.

Будущие предприниматели разрабатывали проекты в различных сферах: образование, общепит, индустрия красоты, реклама и маркетинг, недвижимость, продажа товаров на маркетплейсах и другие.