РИАМО - 24 июл. В первом полугодии 2021 года за 40 % от кадастровой стоимости физические лица выкупили у города 45 земельных участков, на которых находятся индивидуальные дома, дачи и личные подсобные хозяйства, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«С апреля 2020 года в Москве действует норма, позволяющая физическим лицам выкупать у города землю под индивидуальными жилыми домами, гаражами или хозяйственными постройками по сниженной цене в размере 40 % от кадастровой стоимости. Этим правом могут воспользоваться только собственники недвижимости, расположенной на земельных участках с разрешенным использованием для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства и садоводства. За первое полугодие 2021 года граждане выкупили у города 45 таких участков общей площадью 5,7 гектара почти за 70 миллионов рублей. При этом они сэкономили 104,8 миллиона рублей», – рассказал Владимир Ефимов.

Он добавил, что всего с момента вступления в силу нормы граждане выкупили у города 83 земельных участка общей площадью девять гектаров на общую сумму 125,6 миллионов рублей. Экономия составила 188,4 миллиона рублей.

Приватизированные в этом году территории находятся в восьми округах столицы. Больше всего участков москвичи выкупили в Троицком и Новомосковском округах – 20 единиц площадью 2,6 гектара и десять единиц площадью 1,4 гектара соответственно. На третьем месте находится восток Москвы, здесь граждане приобрели шесть земельных участков площадью 0,96 гектаров.